ВС России уничтожили бившие по мирным жителям расчеты БПЛА ВСУ «Птахи Мадьяра»

Российские войска уничтожили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подразделения «Птахи Мадьяра», бившие по мирным жителям. Об этом сообщил офицер 114-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России с позывным Харам, передает РИА Новости.

«Сталкивались с "Птахами Мадьяра". Уничтожали, [целыми] расчетами уничтожали его ребят. Как и они наших не щадят, [так] и мы их не щадили», — рассказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что бойцы украинского подразделения выбирают целями своих ударов мирных жителей, из-за чего российские военные «не дают им спуска». В качестве примера он отметил, что его подразделение сталкивалось с «Птахами Мадьяра» у Андреевки в Донецкой народной республике, где бойцы армии России бились с ними «до полного уничтожения».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили «Птах Мадьяра» в приграничные районы Сумской области. Как рассказали в российских силовых структурах, это говорит о важности данного участка для украинского командования.