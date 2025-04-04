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10:27, 4 апреля 2025Россия

Российские войска вступили в бой с элитными штурмовиками ВСУ под Курском

ТАСС: Российские военные уничтожают элитных штурмовиков ВСУ в Суджанском районе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные вступили в бой с элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, оккупировавшие часть суджанского приграничья украинские военные оказывают ожесточенное сопротивление в районе хутора Олешня, а также вдоль дороги из села Гуево в направлении села Горналь. «Бойцы ВС РФ уничтожают элитные штурмовые подразделения ВСУ», — сказал он.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении поселка Веселовка Курской области. Как выяснилось, группа украинских военных выдвинулась из села Водолаги, но была встречена огнем российских бойцов.

3 апреля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» предположил, что до освобождения Курской области от ВСУ «остались считаные дни». По его мнению, российские войска «могли накрыть» украинские подразделения сразу, но не стали подвергать опасности жизни находящихся в регионе сограждан.

ЖЗЛ
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