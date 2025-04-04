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11:58, 4 апреля 2025Россия

Российский подросток после ссоры с бабушкой обварил ее кипятком

В Санкт-Петербурге подросток после ссоры с бабушкой обварил ее кипятком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге подросток после ссоры с 75-летней бабушкой обварил ее кипятком. Женщину госпитализировали, сообщает 78.ru.

Медики диагностировали у пенсионерки термические ожоги второй степени головы, груди и шеи, которые характеризуются отслаиванием верхнего слоя кожи, а также образованием заполненных прозрачной жидкостью пузырей. У нее поражено 14 процентов поверхности тела. Также у нее выявили инфицированную рану.

По данным канала, подросток состоял на учете в полиции, чему поспособствовала сама бабушка. Во время очередной ссоры с ней молодой человек плеснул свежезаваренным чаем в лицо женщины.

Изданию также стало известно, что российский подросток учится в колледже на педагога музыкального образования.

Ранее жительница Санкт-Петербурга зажимала пальцы 15-летней дочери в плойке. Девочка сбежала из дома и рассказала о насилии — мать попала под проверку прокуратуры.

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