Российский подросток после ссоры с бабушкой обварил ее кипятком

В Санкт-Петербурге подросток после ссоры с бабушкой обварил ее кипятком

В Санкт-Петербурге подросток после ссоры с 75-летней бабушкой обварил ее кипятком. Женщину госпитализировали, сообщает 78.ru.

Медики диагностировали у пенсионерки термические ожоги второй степени головы, груди и шеи, которые характеризуются отслаиванием верхнего слоя кожи, а также образованием заполненных прозрачной жидкостью пузырей. У нее поражено 14 процентов поверхности тела. Также у нее выявили инфицированную рану.

По данным канала, подросток состоял на учете в полиции, чему поспособствовала сама бабушка. Во время очередной ссоры с ней молодой человек плеснул свежезаваренным чаем в лицо женщины.

Изданию также стало известно, что российский подросток учится в колледже на педагога музыкального образования.

Ранее жительница Санкт-Петербурга зажимала пальцы 15-летней дочери в плойке. Девочка сбежала из дома и рассказала о насилии — мать попала под проверку прокуратуры.