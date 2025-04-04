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08:40, 4 апреля 2025Бывший СССР

Российский снайпер развеял миф о грозном противнике в лице украинского «Кракена»

Снайпер Коваль: «Кракен» больше не грозный, у него нет штурмовых подразделений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Valentyn Ogirenko / Reuters

Диверсионное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенного в список террористических организаций и запрещенного в России) оказалось вовсе не таким грозным противником, как в распространяемых им видеороликах. Миф развеял российский снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Коваль, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно встречались с "Кракеном". Они склеивают видео хорошо со штурмов — будто они очень сильные. Но по факту стрелковый бой для противника — это вообще ад, это страх, это паника. Ну, а паника — это смерть», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Снайпер объяснил, что противник не способен выжить при ближнем бое, единственный для него шанс при таком раскладе — сдача в плен. «У противника не осталось, по сути, штурмовых подразделений, которые способны залететь и где-то что-то "штурмануть", отобрать, где-то оттолкнуться», — добавил Коваль.

По его словам, сейчас «Кракен» воюет исключительно дронами, танками, артиллерией и «бедолагами на передке».

Ранее ВСУ назначили вознаграждение за голову российского снайпера с позывным Мага, который положил несколько сотен украинских бойцов.

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