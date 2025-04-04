Российский судья выступил посредником в передаче взятки силовику и попался ФСБ

ФСБ задержала экс-главу Бижбулякского суда Башкирии Багаутдинова за взятку

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали бывшего председателя Бижбулякского межрайонного суда Марселя Багаутдинова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РБК.

Уголовное дело против служителя Фемиды возбудил лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Решается вопрос об избрании Багаутдинову меры пресечения судом Уфы.

По версии следствия, в 2022 году он выступил посредником при передаче взятки в 100 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования взяткодателя. Силовик отказался от незаконного вознаграждения. Взяткодатель был осужден.

Багаутдинов проработал судьей 16 лет. В 2023 году квалификационная коллегия судей досрочно прекратила его полномочия за дисциплинарный проступок.

Ранее сообщалось, что СК заподозрил председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матету в хищении у бизнесмена почти 25 миллионов рублей, 700 тысяч евро и попытке похитить еще 80 тысяч долларов.