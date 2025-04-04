Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за истерики у женщины на борту

Daily Mail: Самолет совершил аварийную посадку в Турции из-за истерики у женщины

Самолет с двумя сотнями пассажиров совершил аварийную посадку в Турции из-за истерики у женщины на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер следовал из Лондона в Мумбаи, но приземлился в турецком Диярбакыре. По словам очевидцев, во время полета перед пассажирами предстала пугающая картина: женщина запаниковала и начала кричать. Пилоты решили, что ей нужна срочная медицинская помощь, и совершили посадку.

В Турции пассажиров высадили без багажа и ручной клади, они провели в авиагавани 16 часов. При этом кормили их только рисом. Предполагается, что борт отправят в Мумбаи 4 апреля.

Ранее пассажирка авиакомпании Jetstar попыталась открыть дверь самолета над Индийским океаном и сорвала рейс. Уточняется, что на борту было более 200 пассажиров.