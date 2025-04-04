Протестующие студенты перекрыли несколько улиц столицы Сербии

Протестующие студенты перекрыли несколько улиц в центре Белграда

Протестующие в Белграде студенты перекрыли несколько улиц в центре города во время шествия в честь Дня студента, который отмечается в стране 4 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

Учащиеся по ходу шествия и на местах сбора перекрыли движение в центре столицы Сербии, у храма Святого Саввы. Они почтили память 16 человек, погибших в результате обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

Затем собравшиеся блокировали движение на крупнейшем бульваре Краля Александра, а также на улице Рузвельтова по дороге на Новое кладбище.

15 марта в Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих.