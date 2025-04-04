Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 4 апреля 2025Мир

Протестующие студенты перекрыли несколько улиц столицы Сербии

Протестующие студенты перекрыли несколько улиц в центре Белграда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandar Djorovic / Global Look Press

Протестующие в Белграде студенты перекрыли несколько улиц в центре города во время шествия в честь Дня студента, который отмечается в стране 4 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

Учащиеся по ходу шествия и на местах сбора перекрыли движение в центре столицы Сербии, у храма Святого Саввы. Они почтили память 16 человек, погибших в результате обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

Затем собравшиеся блокировали движение на крупнейшем бульваре Краля Александра, а также на улице Рузвельтова по дороге на Новое кладбище.

15 марта в Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    Украину на переговорах по ресурсной сделке представит юридическая компания

    Паша Техник умер в больнице в Таиланде

    В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

    Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

    Военные нанесли несколько ударов по Кривому Рогу

    На Западе ужаснулись мобилизации со смертельным исходом в Одессе

    Пашу Техника захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать его смерть

    Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине

    Глава Минфина США высказался о возможности дефолта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше