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17:05, 4 апреля 2025Мир

Вучич отказался преследовать Додика

Вучич: Сербия не намерена участвовать в гонениях на Додика
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сербия не намерена участвовать в гонениях на президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика в связи с запросом на международную юридическую помощь от боснийских властей. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает агентство Tanjug.

«Сербия не будет участвовать в гонениях, задержании или чем-либо подобном в отношении Милорада Додика. Пусть позор покроет лица и репутацию тех, кто настолько напуган за нижнюю часть спины, что готов сделать все против своего отечества и народа», — заявил Вучич.

Ранее суд приговорил Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Политика признали виновным в несоблюдении предписаний высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.

2 апреля Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда БиГ на арест Додика. Сам Додик считает, что судебное преследование против него носит политический характер.

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