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07:41, 4 апреля 2025Культура

Швейцарский режиссер покончил с собой после дня рождения

Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Швейцарского кинематографист, режиссер и сценарист Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения. Об этом сообщает Le Temps.

Уточняется, что артист совершил самоубийство 31 марта, отметив 76-летие.

Отмечается, что в прошлом году продюсер попал в серьезную автокатастрофу, но уверенно шел на поправку.

Ранее стало известно, что певица Оксана Кабунина-Гинзбург, известная под псевдонимом Саша Project, попыталась покончить с собой. 38-летнюю звезду нулевых госпитализировали из ее квартиры в Москве. Когда медики прибыли на место, Оксана была без сознания.

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