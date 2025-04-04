Швейцарский режиссер покончил с собой после дня рождения

Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения

Швейцарского кинематографист, режиссер и сценарист Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения. Об этом сообщает Le Temps.

Уточняется, что артист совершил самоубийство 31 марта, отметив 76-летие.

Отмечается, что в прошлом году продюсер попал в серьезную автокатастрофу, но уверенно шел на поправку.

Ранее стало известно, что певица Оксана Кабунина-Гинзбург, известная под псевдонимом Саша Project, попыталась покончить с собой. 38-летнюю звезду нулевых госпитализировали из ее квартиры в Москве. Когда медики прибыли на место, Оксана была без сознания.