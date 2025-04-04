Сообщение о планах властей ввести налог на бездетность в России опровергли

В ГД заявили, что введение налога на бездетность для мужчин не рассматривается

Распространившиеся в сети сообщения о планах российских властей ввести налог на бездетность для мужчин оказались недостоверными. О том, что подобные меры не рассматриваются, заявили в Госдуме.

В постах в Telegram-каналах утверждалось, что налог составит 20 процентов, его якобы предложили ввести в Госдуме. Поводом стало предложение бывшего депутата Виктора Таранина. На Московском экономическом форуме он заявил, что текущая ситуация, когда многие мужчины живут только для себя, требует изменений. «Так вот, если у нас таких людей [холостяков] 30 миллионов, я предлагаю кардинально решить вопрос — ввести налог на бездетность. Порядка 20 процентов от заработной платы», — сказал он.

Предприниматель Виктор Таранин с 2013 года не является депутатом Госдумы — он досрочно сдал мандат. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб между тем опровергла намерение властей пойти на такие меры. Она напомнила, что подобный налог в России уже был, и как показала практика, своей цели не достиг. Путь репрессий в отношении бездетных россиян признали неэффективным, повторения не будет, заверила Бессараб. По ее мнению, нужно менять само отношение к деторождению. «И государство старается это делать, прежде всего, помощью семье, поддержкой. Мы не меняем какие-то социальные гарантии на ребенка. Мы предлагаем семье задуматься о деторождении и поддержать семью», — указала парламентарий.

Против платежа для бездетных выступала и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она заявила, что государство для начала должно обеспечить молодые семьи достойной зарплатой, жильем и социальной стабильностью. Потом уже можно говорить о налоге на бездетность, но только если проблема рождаемости еще будет актуальна, уточнила депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, советовал депутатам «сначала подумать», а потом уже озвучивать такие инициативы, как налог на бездетность. Такая мера — крайность, а подобные высказывания лишь пугают людей, указал председатель нижней палаты парламента. Заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов также раскритиковал идею о введении налога на бездетность. «Глупости мы не обсуждаем», — сказал он. Он подчеркнул, что это просто «хайповые заявления» отдельных людей.

Сообщение об обсуждении налога на рождаемость в России получило широкое распространение в СМИ. Ряд изданий публиковали материалы с опровержением таких планов — Life.ru, «МК», Ura.ru, kp.ru.

Информация о том, что в Госдуме предлагают ввести налог на бездетность среди холостяков, оказалась недостоверной. Высказавший предложение Виктор Таранин с 2013 года не является депутатом ГД, а депутат Светлана Бессараб заявила, что налог на бездетность для мужчин не рассматривается.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».