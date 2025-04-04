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11:37, 4 апреля 2025Из жизни

Сотрудник склада налил щелочь в кулер и отравил двух коллег

NTK: В Бразилии кладовщик налил гидроксид натрия в кулер и отравил двух коллег
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Бразилии задержали кладовщика, который отравил коллег гидроксидом натрия. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Инцидент произошел в городе Каноас, штат Риу-Гранди-ду-Сул, в конце марта. Следователей вызвала дирекция склада, после того, как двое сотрудников почуствовали серьезное недомогание, выпив воду из кулера.

После проверки камер наблюдения выяснилось, что 31-летний рабочий налил что-то в кулер из кувшина. Экспертиза определила, что в воде был гидроксид натрия — крайне токсичная щелочь, вызывающая сильнейшие химические ожоги. Водный раствор этого вещества разрушает алюминий.

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Отравитель был опознан и арестован 27 марта. В полиции заявили, что мужчина «рассказал свою версию событий», однако его мотивы пока неясны. Если кладовщика признают виновным в попытке отравления коллег, ему может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Польше арестовали женщину, которая несколько месяцев травила коллегу токсинами. Злоумышленница регулярно распыляла чистящее средство над чашкой, из которой пострадавшая пила чай.

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