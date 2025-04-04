Спецпредставитель Путина назвал важное качество президента

Спецпредставитель Дмитриев: Путин всегда выполняет взятые на себя обязательства

Президент России Владимир Путин всегда выполняет взятые на себя обязательства и является человеком слова. Об этом заявил спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в эфире телеканала Newsmax.

До этого сообщалось, что Дмитриев пригласил коллег из США посетить Москву. В Вашингтоне он встречался с представителями главы США Дональда Трампа.

Ранее чиновник заявил, что РФ и США по итогам двух дней сделали «три шага вперед». По словам главы РФПИ, вопросов накопилось очень много. На протяжении трех лет фактически не было коммуникации между двумя странами, добавил Дмитрие