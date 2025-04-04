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10:25, 4 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина привел важный пример позитивных решений в отношениях с США

Дмитриев: обмен Фогеля стал примером позитивных решений в отношениях с США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Обмен американца Марка Фогеля стал важным примером позитивных решений в отношениях с США. Об этом заявил спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

По его словам, освобождение Фогеля «стало очень важным примером того, как Россия и США могут доверять друг другу и находить позитивные решения».

В феврале 2025 года гражданина США Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков и затем помилован Владимиром Путиным, обменяли на россиянина, находившегося в американской тюрьме. В Россию вернулся сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник.

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