Спецпредставитель Путина раскрыл отношение Трампа к членству Украины в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа принимает позицию, что Украина не будет членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в эфире телеканала Fox News.
«Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа», — раскрыл Дмитриев.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Политик также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится добиться вступления страны в альянс.