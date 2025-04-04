Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:11, 4 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина раскрыл отношение Трампа к членству Украины в НАТО

Дмитриев: Администрация Трампа принимает, что Украина не будет членом НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа принимает позицию, что Украина не будет членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в эфире телеканала Fox News.

«Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа», — раскрыл Дмитриев.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Политик также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится добиться вступления страны в альянс.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах введены ограничения в целях безопасности

    Вэнс указал на главную ошибку Европы

    Депутат Рады предрек Украине новый удар со стороны США

    Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией

    Тигр съел фермера

    Раскрыт необычный способ определить сексуальную совместимость с партнером

    В московских аэропортах сняли ограничения на работу

    Трамп назвал Маска отличным парнем

    Укрывавший террористку Трепову вышел на свободу

    В Госдуме захотели ограничить экспорт мяса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше