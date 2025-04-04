Спецпредставитель Путина раскрыл отношение Трампа к членству Украины в НАТО

Дмитриев: Администрация Трампа принимает, что Украина не будет членом НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа принимает позицию, что Украина не будет членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в эфире телеканала Fox News.

«Я считаю, что вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент, вообще невозможно, и это, я думаю, широко принято, в том числе администрацией Трампа», — раскрыл Дмитриев.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Политик также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится добиться вступления страны в альянс.