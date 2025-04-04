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02:31, 4 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина заявил о попытке СМИ сорвать диалог РФ и США

Дмитриев: РФ и США видят кампанию СМИ по срыву их диалога
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия и США видят скоординированную кампанию средств массовой информации (СМИ), которые пытаются сорвать диалог между двумя странами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

«Много людей заинтересованы в том, чтобы не дать нашим отношениям развиться. И мы видим скоординированную кампанию и в средствах массовой информации, мы видим попытки различных политиков сорвать отношения между Россией и США», — сказал Дмитриев.

Спецпредставитель уточнил, что предпринимаются попытки исказить «слова со стороны России». Дмитриев отметил, что бороться с дезинформацией можно с помощью прямого диалога.

Ранее Дмитриев рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа настроена созидательно и ведет себя в диалоге с Россией уважительно.

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