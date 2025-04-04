Компания SpinLaunch запустит группировку из 282 низкоорбитальных спутников

Американская компания SpinLaunch объявила о планах запуска группировки из 282 низкоорбитальных спутников Meridian Space для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Контракт на производство космических аппаратов общей стоимостью 122,5 миллиона евро получила литовская компания NanoAvionics. Первый 70-килограммовый демонстратор Meridian Space планируется запустить в 2026 году, первый серийный аппарат — в 2027-м. В перспективе число космических аппаратов группировки планируется нарастить до 1190.

Основными клиентами Meridian Space называются государственные и корпоративные пользователи, что позволит SpinLaunch минимизировать конкуренцию со SpaceX Starlink и перспективной Amazon Kuiper.

В ноябре 2021-го SpinLaunch сообщила, что использовала центрифугу для запуска в верхние слои атмосферы прототипа ступени суборбитальной ракеты.