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12:06, 4 апреля 2025Мир

США захотели ресурсы еще одной страны

США захотели заключить соглашение с Конго о разработке минеральных ресурсов
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jonny Hogg / File Photo / Reuters

США захотели заключить соглашение с Демократической Республиков Конго (ДРК) о разработке месторождений с минеральными ресурсами. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по Африке Массад Булос, сообщает Los Angeles Times.

Чиновник не раскрыл подробностей потенциальной сделки после переговоров с президентом республики Феликсом Чисекеди в Киншасе, но сказал, что она может потребовать «многомиллиардных инвестиций».

Отмечается, что Конго является крупнейшим в мире производителем кобальта, минерала, используемого для производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и смартфонов. Страна также имеет значительные запасы золота, алмазов и меди.

Ранее стало известно, что ДРК предложила США доступ к своим ископаемым в обмен на военную помощь. Согласно письму президента страны Феликса Чисекеди, Трампу предложили заключить «официальный пакт безопасности» без уточнения характера военной помощи, на которую рассчитывает республика. По данным издания, военная поддержка США необходима руководству Конго для борьбы против мощной повстанческой группировки М23.

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