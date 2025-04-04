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10:08, 4 апреля 2025Мир

Стала известна возможная дата телефонных переговоров Трампа и Путина

Politico: Разговор Путина и Трампа состоится сегодня или на следующей неделе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Телефоные переговры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут состояться сегодня, 4 апреля, либо на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных», — сказано в публикаци.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Он рассказал, что одной из главных тем было восстановление российско-американских отношений, диалога, который был прерван при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

В то же время, указал глава РФПИ, нынешний американский лидер слышит позицию России и понимает ее озабоченность. Дмитриев также отметил, что администрация Трампа достигла существенного прогресса в разрешении украинского кризиса и предотвратила начало третьей мировой войны.

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