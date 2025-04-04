«Столовая №1» в центре Москвы приостановила работу из-за нарушений санитарных норм

Роспотребнадзор: «Столовая №1» в центре Москвы приостановила работу на 90 суток

«Столовая №1» в центре Москвы приостановила работу на 90 суток из-за нарушения санитарных норм, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что заведение на улице Рождественка временно закрыто «в связи с непосредственной угрозой причинения вреда здоровью и жизни людей, возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний». Был составлен протокол, дело передано в Мещанский районный суд, который вынес соответствующее постановление.

Роспотребнадзор уточнил, что расследование было начато в связи с выявлением случаев острого гастроэнтерита у посетителей столовой. Были зафиксированы многочисленные случаи нарушения санитарного законодательства и технических регламентов.

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