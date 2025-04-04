Стюардессы сделали фото в униформе и взбудоражили иностранцев

Стюардессы ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделали фото в униформе и взбудоражили иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудницы иностранного перевозчика позировали на камеру в темно-синих костюмах и белых рубашках. Свой образ бортпроводницы дополнили шейными платками и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушек. «Прекрасно выглядите», «Великолепные леди», «Красивые», «Выглядите, как ангелы», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России оценила качество разных сфер жизни в Дубае. По ее словам, в этом популярном у туристов эмирате много развлечений зимой, но летом там замирает жизнь.