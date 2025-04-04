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11:16, 4 апреля 2025Бывший СССР

Танкист рассказал о прорыве обороны ВСУ у границы с Днепропетровской областью

Танкист ВС России Колос заявил о прорыве у границы с Днепропетровской областью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР) и движутся к границе с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС заявил командир танкового взвода танковой бригады группировки ВС России «Восток» с позывным Колос.

«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населенному пункту Федоровка», — сообщил танкист.

Колос рассказал о прорыве обороны ВСУ в ДНР после взятия населенного пункта Веселое. Дополнительных подробностей не сообщается.

Ранее ВС России подошли вплотную к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Продвижение отмечается к юго-западу от подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название — Покровск).

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