Танкист рассказал о прорыве обороны ВСУ у границы с Днепропетровской областью

Танкист ВС России Колос заявил о прорыве у границы с Днепропетровской областью

Вооруженные силы (ВС) России прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР) и движутся к границе с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС заявил командир танкового взвода танковой бригады группировки ВС России «Восток» с позывным Колос.

«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населенному пункту Федоровка», — сообщил танкист.

Колос рассказал о прорыве обороны ВСУ в ДНР после взятия населенного пункта Веселое. Дополнительных подробностей не сообщается.

Ранее ВС России подошли вплотную к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Продвижение отмечается к юго-западу от подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название — Покровск).