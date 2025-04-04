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17:07, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущего Лушникова и журналистку Барабаш признали иноагентами

Минюст внес в реестр иноагентов телеведущего Лушникова и кинокритика Барабаш
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минюст внес в реестр иноагентов телеведущего Алексея Лушникова и кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что Лушников «распространял недостоверную информацию о решениях российской власти», а также «формировал негативный образ Вооруженных сил России». Кроме того, он выступал против спецоперации и участвовал в создании материалов иноагентов.

Барабаш, по данным ведомства, также распространяла фейки о действиях властей России и «формировала негативный образ ВС РФ». Среди прочего журналистка выступала против спецоперации и участвовала в материалах иностранных агентов.

Также в реестр иноагентов попали стример JesusАVGN (настоящее имя — Алексей Губанов), музыкант Святослав Толстой и издание «Гласная».

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов журналисток Изиду Чаниа и Низфу Аршба.

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