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08:00, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущий сделал ДНК-тест и узнал годами скрываемую тайну семьи

Ведущий GMA Джонсон благодаря ДНК-тесту узнал, что его отец был приемным
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Salov Evgeniy / Shutterstock / Fotodom  

Ведущий популярного шоу Good Morning America (GMA) на американском канале ABC Уит Джонсон рассказал, что благодаря сделанному им ДНК-тесту раскрыл тайну семьи, которую скрывали от его отца годами. Об этом пишет New York Post.

По словам Джонсона, он сдал тест еще в 2014 году. Когда пришли результаты, телеведущий узнал, что его отец воспитывался в приемной семье. При этом сам отец не знал этого.

Телеведущий продолжил изучать данные о своих возможных родственниках на сайте компании, предоставившей результаты ДНК-теста, и сделал новое открытие. Оказалось, что у его отца был брат, о существовании которого мужчина также не знал. «Мой тест ДНК был недостающим звеном», — пояснил Джонсон.

В последующие годы его семья продолжила поиски и обнаружила и других родственников, добавил ведущий.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что развелась с мужем после ДНК-теста. По словам женщины, она выяснила, что ребенок, суррогатной матерью которому стала ее подруга, не является ей родным.

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