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14:45, 4 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы последствия торговой войны Китая и США для мировых цен

Экономист Абрамов: Торговая война Китая и США выразится в росте мировых цен
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Brenda Goh / Reuters

Начавшаяся торговая война Китая и США выразится в росте уровня мировых цен, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Такие последствия взаимных пошлин экономист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, влияние будет сейчас не самое непосредственное, но волна дойдет до каждой страны, включая Россию. Включится механизм как бы взаимного переложения пошлин стран друг на друга», — поделился Абрамов.

Мне кажется, волна этой торговой войны выразится в общем росте уровня цен в мире. Россия тоже будет вовлечена в это

Александр Абрамовзаведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии

Ранее министр финансов Китая Лань Фоань объявил о введении импортных пошлин на все товары из США в размере 34 процентов, они вступят в силу с 10 апреля. Такие действия стали зеркальным ответом на решение президента США Дональда Трампа о введении тарифов в отношении всей китайской продукции.

2 апреля Трамп заявил, что вводит пошлину на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза (ЕС) подорожают для американцев на 20 процентов. России в списке не оказалось. Также в перечне отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика.

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