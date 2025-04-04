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01:23, 4 апреля 2025Мир

Трампа призвали отказаться от помощи ВСУ и убрать Зеленского

Малинен: Трамп должен прекратить помощь ВСУ и убрать Зеленского ради мира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американского лидера Дональда Трампа призвали отказаться от помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и убрать президенда республики Владимира Зеленского ради достижения мира в регионе. Такую просьбу высказал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Вместо того, чтобы обвинять Россию, президент США должен набраться храбрости и прекратить всю военную помощь ВСУ, а также выгнать Зеленского», — написал Малинен.

Специалист полагает, что при таком сценарии украинский конфликт будет урегулирован в течение нескольких недель.

Ранее Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. Украинский лидер подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.

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