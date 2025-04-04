Украинские мошенники заставили пенсионеров из Петербурга влезть в долги

В Петербурге пенсионеры заложили жилье и взяли кредиты из-за мошенников

В Санкт-Петербурге пара пенсионеров заложила жилье и набрала кредитов из-за украинских мошенников. Об этом сообщает 360.ru.

Аферисты связались с пожилыми россиянами по телефону. Собеседник представился сотрудником Пенсионного фонда и заявил о необходимости переоформления выплат из-за «недосчета». После этого поступил еще один звонок, на этот раз от лже-сотрудника безопасности московского банка. Он убедил пенсионеров, что их данные используют для оформления кредитов, и призвал самостоятельно оформить займ, чтобы помешать этому.

С парой ежедневно связывался «куратор». Он давал указания и угрожал конфискацией имущества. Под давлением пожилые люди взяли кредит на 250 тысяч рублей и перевели средства на счет мошенников. После они заложили квартиру в Санкт-Петербурге и оформили еще один кредит на три миллиона рублей, а также продали свой автомобиль за 350 тысяч рублей.

В итоге супруги поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в полицию. Однако установить личности аферистов пока не удалось.

Ранее жительница Алексеевки Белгородской области лишилась жилья из-за мошенников. Женщина продала квартиру за 3,6 миллиона рублей и перевела деньги злоумышленникам.