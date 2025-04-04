В Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

В Кигинском районе Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

В Кигинском районе Башкирии спасли кошку, которая два дня просидела на столбе. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На одном из размещенных снимков видно, как четвероногое расположилось на электрическом кабеле, протянутом вдоль столбов. Отмечается, что для спасения кошки местным жителям пришлось вызывать специалистов. Вызволенное четвероногое передали хозяйке.

Ранее котенок дальневосточного леопарда подождал мать с охоты и попал в кадр. На снимке было видно, как пятнистый детеныш лежат на вершине дальневосточной горы.