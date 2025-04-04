Меркурис: Страны Европы постоянно пытаются сорвать переговоры по Украине

Европейские страны постоянно пытаются сорвать переговоры об урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«[Президент США Дональд] Трамп увидел, что власти Украины не играют по его правилам, а также обнаружил, что европейцы тоже не намерены делать это — они работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю для того, чтобы попытаться сорвать мирные переговоры», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, возможное подписание сделки США и Украины о редкоземельных металлах «в значительной степени усилит зависимость» Киева от Вашингтона, что несовместимо с желанием республики вступить в Европейский союз (ЕС). Он также указал на то, что политика украинцев представляет собой «постоянное выпрашивание денег и наглядную неготовность» к подписанию соглашения о недрах, что может повлиять на решение американского лидера отказаться от поддержки Киева.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.