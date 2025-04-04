В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

Telegraph: Украина может стать мировым центром незаконной торговли оружием

Украина может стать мировым центром незаконной торговли вооружением после окончания конфликта, а оружие и беспилотники, оставленные на полях сражений, могут быть использованы преступными группировками. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад Европейского полицейского агентства (Европол).

«Сохраняются опасения, что Украина станет значительным источником незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов (…) в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — говорится в публикации.

В качестве примера в отчете Европола приводятся балканские страны, которые стали одним из крупнейших в мире источников незаконного оборота оружия после распада Югославии в 1991 году.

19 марта сообщалось, что Европейский союз (ЕС) и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня.