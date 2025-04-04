Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:38, 4 апреля 2025Культура

В Госдуме назвали Депардье чучелом и приспособленцем

Депутат Милонов пригрозил актеру Депардье тюрьмой в случае приезда в Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал французского актера Жерара Депардье чучелом и приспособленцем. Его цитирует «Общественная служба новостей».

Комментируя планы артиста вернуться в Россию, Милонов заявил, что Депардье здесь не ждут. «Он такой же предатель и приспособленец, как и все те беглые артисты», — высказался парламентарий.

По мнению депутата, актер считает, что Россия «станет для него спасательным островком» на фоне судебных разбирательств во Франции. «Черта с два, он даже к границе нашей не приблизится после своих слов о России, когда началась спецоперация. И я прослежу, чтобы это чучело к нам не приехало, а если доедет, то посадим», — заключил Милонов.

Ранее представитель Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что актер не собирается навсегда переезжать в Россию, однако скоро посетит страну.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

    В российском городе мать ножницами изрезала сына и сама вызвала полицию

    Российская порнозвезда рассказала о любви к рыбалке и банным веникам

    Бастрыкин сообщил о более тысячи числящихся пропавшими детей в России

    Москвичам пообещали облачную погоду

    Танкист рассказал о прорыве обороны ВСУ у границы с Днепропетровской областью

    Американскую фехтовальщицу дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером

    В России выявлен еще один случай «крестопада»

    Правнук Сталина отказался прийти на парад Победы в Москве

    В Херсонской области раскрыли сроки принятия решения по восстановлению Каховской ГЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше