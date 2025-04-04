В Госдуме назвали Депардье чучелом и приспособленцем

Депутат Милонов пригрозил актеру Депардье тюрьмой в случае приезда в Россию

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал французского актера Жерара Депардье чучелом и приспособленцем. Его цитирует «Общественная служба новостей».

Комментируя планы артиста вернуться в Россию, Милонов заявил, что Депардье здесь не ждут. «Он такой же предатель и приспособленец, как и все те беглые артисты», — высказался парламентарий.

По мнению депутата, актер считает, что Россия «станет для него спасательным островком» на фоне судебных разбирательств во Франции. «Черта с два, он даже к границе нашей не приблизится после своих слов о России, когда началась спецоперация. И я прослежу, чтобы это чучело к нам не приехало, а если доедет, то посадим», — заключил Милонов.

Ранее представитель Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что актер не собирается навсегда переезжать в Россию, однако скоро посетит страну.