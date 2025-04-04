Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 4 апреля 2025Бывший СССР

В Харькове определились со сносом памятника Высоцкому

Мэрия Харькова отказалась от сноса памятника Высоцкому
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Мэрия Харькова отказалась от сноса памятника советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, как того требовали сторонники декоммунизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что в мэрии сослались на отсутствие соответствующей рекомендации от Украинского института национальной памяти. В организации уточнили, что личность Высоцкого «не содержит символики российской имперской политики».

«Такое решение не принято, потому что нет такой рекомендации от Украинского института национальной памяти», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что настоящая статуя Свободы теперь находится в Киеве. Соответствующее заявление она сопроводила фотографией скульптуры «Родина-мать».

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    В российской отрасли пожаловались на качество образования в главном вузе

    Американские власти указали на ошику Европы по отношению к России

    Доктор Мясников призвал бежать от врача после одного предложения

    Производителя Lada заподозрили в скрытом сокращении производства

    Предсказано удорожание iPhone на треть

    Двух российских таможенников осудили на сроки до семи лет за коррупцию

    Российские подростки на угнанном авто едва не переехали человека

    Суд признал законным приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Шереметьево

    Подсчитан ущерб от крушения танкеров в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше