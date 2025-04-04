В Харькове определились со сносом памятника Высоцкому

Мэрия Харькова отказалась от сноса памятника Высоцкому

Мэрия Харькова отказалась от сноса памятника советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, как того требовали сторонники декоммунизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что в мэрии сослались на отсутствие соответствующей рекомендации от Украинского института национальной памяти. В организации уточнили, что личность Высоцкого «не содержит символики российской имперской политики».

«Такое решение не принято, потому что нет такой рекомендации от Украинского института национальной памяти», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что настоящая статуя Свободы теперь находится в Киеве. Соответствующее заявление она сопроводила фотографией скульптуры «Родина-мать».