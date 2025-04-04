В Кремле оценили угрозы Трампа начать новый конфликт

Песков: Россия выступает за дипломатическое решение ядерной программы Ирана

Россия выступает за политико-дипломатическое решение проблемы ядерной программы Ирана и не приемлет военные инструменты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико — дипломатическим средствами, исключительно», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия призывает к сдержанности в вопросе иранской ядерной программы и ставке исключительно на дипломатию.

30 апреля Трамп пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Также 2 апреля издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер планирует начать «настоящую войну», поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в течение нескольких недель.