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13:06, 4 апреля 2025Мир

В Кремле оценили угрозы Трампа начать новый конфликт

Песков: Россия выступает за дипломатическое решение ядерной программы Ирана
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Россия выступает за политико-дипломатическое решение проблемы ядерной программы Ирана и не приемлет военные инструменты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико — дипломатическим средствами, исключительно», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия призывает к сдержанности в вопросе иранской ядерной программы и ставке исключительно на дипломатию.

30 апреля Трамп пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Также 2 апреля издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер планирует начать «настоящую войну», поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в течение нескольких недель.

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