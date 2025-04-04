В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа в ближайшие дни

Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, в ближайшие дни пока не планируется», — сказал он.

По словам представителя Кремля, телефонного разговора с президентом США нет в графике российского лидера. Он также отметил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но в деле много нюансов.

Ранее издание Politico сообщило, что новая беседа Путина и Трампа может состояться уже сегодня, 4 апреля. Однако если переговоры не пройдут в пятницу, они состоятся после выходных.