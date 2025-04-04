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13:03, 4 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о темах диалога России и США

Песков: Контроль над вооружениями пока не затрагивается в диалоге России и США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Контроль над вооружениями и вопрос стратегической стабильности пока не затрагиваются в диалоге России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, эти вопросы пока не обсуждаются», — сообщил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями «должна высоко стоять в повестке дня», однако представители России и США в обсуждениях «до этого еще не дошли».

Ранее представитель Кремля сообщил, что разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется.

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