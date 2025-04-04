В Кремле высказались о темах диалога России и США

Песков: Контроль над вооружениями пока не затрагивается в диалоге России и США

Контроль над вооружениями и вопрос стратегической стабильности пока не затрагиваются в диалоге России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, эти вопросы пока не обсуждаются», — сообщил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями «должна высоко стоять в повестке дня», однако представители России и США в обсуждениях «до этого еще не дошли».

Ранее представитель Кремля сообщил, что разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется.

