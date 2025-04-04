В Литве назвали мощным сигналом эвакуацию погибших солдат США

В Литве назвали эвакуацию погибших солдат США мощным сигналом

Эвакуация погибших в Литве солдат США является «мощным сигналом» для противников республики, заявил литовский военный аналитик Александрас Матонис. Его цитирует «Российская газета».

«Противник получил сигнал — мы готовы», — заявил Матонис.

По его словам, операция по эвакуации тел показала, что Литва и ее партнеры находятся в достаточной степени готовности, а сами литовцы не являются «второсортными союзниками».

Ранее стало известно, что четверо военных США погибли на полигоне в Литве, когда пытались эвакуировать машину из болота. По словам военных, американские солдаты были отправлены на поиски другого армейского автомобиля.