В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ терроризируют мирных жителей в Дергачах Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) терроризируют мирных жителей в населенном пункте Дергачи Харьковской области. Об этом Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Хозяева жилья подвергаются издевательствам и угрозам (...). В населенном пункте процветает мародерство и грабежи», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал об использовании ВСУ жилых домов для размещения солдат, а также о частых случаях неадекватного поведения военнослужащих под наркотическим или алкогольным опьянением. Подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал об исчезновении неделю назад пожилого местного жителя после его конфликта с украинскими бойцами из-за пророссийских взглядов.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев обвинил солдат ВСУ в мародерстве. Чиновник сравнил украинских военных с варварами, а также заявил, что они вскрывают пустующие квартиры и выносят все, что могут.