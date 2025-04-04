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18:51, 4 апреля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали об оторванности властей Украины от реальности

Нардеп Разумков: Киев не может признать новых реалий и живет в мире лозунгов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины не могут признать новых реалий и живут в мире лозунгов, в то время как российские войска успешно продвигаются вглубь страны. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает эстонское гостелерадио ERR.

По его словам, власти часто живут лозунгами, не думая о реальных действиях, необходимых для реализаций целей. Он добавил, что когда приезжает на фронт и видит реальную ситуацию, то видит, что «все гораздо страшнее и труднее». Депутат призвал украинские власти признать, что страна не сможет военным путем выйти на границы 1991 года.

Ранее Разумков заявил об отсутствии свободы слова на Украине. По его словам, свобода слова была заменена на единый телемарафон, превращающийся в канал пропаганды властей республики, а у оппозиции нет доступа к средствам массовой информации.

До этого Разумков напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обещании по ресурсам. Депутат предположил, что в своем обещании 2021 года Зеленский имел в виду не украинцев, а граждан США.

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