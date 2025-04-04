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16:15, 4 апреля 2025Россия

В России одной фразой отреагировали на высказывания Рубио о Путине

Публицист Прилепин о высказываниях Рубио о России: Таких друзей — в музей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

России не нужны такие «друзья» как госсекретарь США Марк Рубио, который позволяет себе пренебрежительно высказываться о России и ставить ультиматумы президенту Владимиру Путину. Это следует из поста российского писателя, публициста и политика Захара Прилепина в Telegram.

Прилепин напомнил читателям блога слова Рубио после визита главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон. «"Путину придется принять это решение" (...) Он (Марк Рубио) сказал, что ничего не слышал о возобновлении прямых авиарейсов между РФ и США, про которые говорил спецпосланник Кирилл Дмитриев», — процитировал госсекретаря США Прилепин.

От себя Прилепин добавил по поводу высказываний американского чиновника лишь одну фразу. «Как в народе говорят: таких друзей — за хер да в музей», — отреагировал на слова Рубио публицист.

О встрече Марка Рубио с Кириллом Дмитриевым сообщалось сегодня, 4 апреля. Среди поднятых на встрече тем — мирное урегулирование конфликта на Украине.

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