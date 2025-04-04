В России пригрозили Франции «заварухой» после высадки в Одессе

Российский полковник Баранец пригрозил Франции заварухой из-за высадки в Одессе

Российский полковник Виктор Баранец пригрозил Франции «заварухой» из-за высадки в Одессе. Его слова приводит «Ридус».

Баранец сообщил, что Россия не позволит французским силам закрепиться в Одессе. «Если французы высадятся в Одессе, то может случиться очень серьезная заваруха с использованием нашего флота, авиации и ракетных войск», — заявил он.

Также полковник отметил, что европейский контингент на Украине станет законной целью для армии России. Это вызовет, отмечает Баранец, новую фазу конфликта.

Ранее в Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента на Украине. В мероприятии участие принимают люди на уровне начальников военных штабов.