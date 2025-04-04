В Киеве начались переговоры о размещении европейского контингента на Украине

В Киеве начались переговоры с Францией и Британией о размещении контингента

В Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента на Украине. Об этом сообщил общественный источник в дипломатических кругах, передает «Общественное».

По его словам, встреча состоится на уровне начальников военных штабов. Он добавил, что с французской стороны делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, с британской — адмирал Энтони Радакин. Сообщается, что в течение дня у них пройдет ряд встреч с украинскими военными. Источник издания также сообщил, что на сегодня у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель их визита — обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента, заключил источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине напоминают интернет-группы для психбольных. Дипломат подчеркнула, что ни одна из упомянутых ей коалиций не имеет отношения к достижению мира на Украине.