Захарова сравнила европейские коалиции по Украине с группами для психбольных

Захарова: Европейские коалиции по Украине напоминают группы для психбольных

Продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине напоминают интернет-группы для психбольных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Возникает вопрос: что будут делать эти коалиции — "коалиция желающих" и "коалиция мира через силу"? Вообще, такое впечатление, что это названия каких-то групп в социальных сетях сомнительного содержания для людей с нездоровой психикой», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ни одна из упомянутых ей коалиций не имеет отношения к достижению мира на Украине. По ее словам, они представляют собой «плодящиеся подгруппы той самой партии войны», которая стремилась нанести России стратегическое поражение.

Ранее Захарова заявила, что европейские страны рассматривают возможность размещения военных контингентов на территории Украины, в частности в Одессе и Львове.