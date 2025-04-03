Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 3 апреля 2025Мир

Захарова сравнила европейские коалиции по Украине с группами для психбольных

Захарова: Европейские коалиции по Украине напоминают группы для психбольных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине напоминают интернет-группы для психбольных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Возникает вопрос: что будут делать эти коалиции — "коалиция желающих" и "коалиция мира через силу"? Вообще, такое впечатление, что это названия каких-то групп в социальных сетях сомнительного содержания для людей с нездоровой психикой», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ни одна из упомянутых ей коалиций не имеет отношения к достижению мира на Украине. По ее словам, они представляют собой «плодящиеся подгруппы той самой партии войны», которая стремилась нанести России стратегическое поражение.

Ранее Захарова заявила, что европейские страны рассматривают возможность размещения военных контингентов на территории Украины, в частности в Одессе и Львове.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    Россиянам рассказали о возможности замедлить старение

    В МИД рассказали о продвижении в диалоге с США

    Захарова прокомментировала гибель россиянина в результате землетрясения в Мьянме

    Глава РФПИ оценил значение отношений России и США для всего мира

    В ООН отвергли предложение Путина по Украине

    Москвич решил показать приемы борьбы на парковке и лишился 265 тысяч рублей

    В России начался кризис на рынке грузоперевозок

    Политолог объяснил введение США пошлин против Украины

    В МИД России отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше