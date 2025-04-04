В России выявлен еще один случай «крестопада»

Военкор Котенок выявил новый случаи удаления креста с изображения церквей

В России выявлен еще один случай «крестопада». На это обратил внимание военкор Юрий Котенок в Telegram.

Журналист показал логотип Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). На нем схематично изображена церковь с шестью куполами — их венчают точки вместо крестов.

Позднее военкор указал, что логотипу по меньшей мере два года. При этом своего обещания вернуть кресты, данного еще осенью 2023 года, общество так и не выполнило, заявил он.

«Крестопадом» называют удаление крестов с изображений православных храмов. Уже было выявлено несколько таких случаев, последний из них произошел в Саратове. Там кресты пропали с изображения собор Пресвятой Богородицы на одной из городских инсталляций.

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