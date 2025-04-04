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11:05, 4 апреля 2025Россия

В российском городе исчез 12-летний школьник

В Новосибирске исчез 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске исчез 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

По данным российского издания, о местонахождении юного горожанина ничего неизвестно с 3 апреля. Последний раз ребенка видели в Кировском районе.

Рост учащегося составляет рост 165 сантиметров, он худощавого телосложения с русыми волосами и голубыми глазами.

В день пропажи школьник был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные сапоги. С собой мальчик носил черно-серый рюкзак с желтыми вставками.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета.

До этого в Свердловской области 14-летний школьник оставил записку родителям и пропал.

ЖЗЛ
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