В российском городе исчез 12-летний школьник

В Новосибирске исчез 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров. Об этом сообщил портал Ngs.ru.
По данным российского издания, о местонахождении юного горожанина ничего неизвестно с 3 апреля. Последний раз ребенка видели в Кировском районе.
Рост учащегося составляет рост 165 сантиметров, он худощавого телосложения с русыми волосами и голубыми глазами.
В день пропажи школьник был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные сапоги. С собой мальчик носил черно-серый рюкзак с желтыми вставками.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета.
До этого в Свердловской области 14-летний школьник оставил записку родителям и пропал.