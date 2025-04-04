В российском городе исчез 12-летний школьник

В Новосибирске исчез 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров

В Новосибирске исчез 12-летний школьник, к его поискам подключили волонтеров. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

По данным российского издания, о местонахождении юного горожанина ничего неизвестно с 3 апреля. Последний раз ребенка видели в Кировском районе.

Рост учащегося составляет рост 165 сантиметров, он худощавого телосложения с русыми волосами и голубыми глазами.

В день пропажи школьник был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черные сапоги. С собой мальчик носил черно-серый рюкзак с желтыми вставками.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета.

До этого в Свердловской области 14-летний школьник оставил записку родителям и пропал.