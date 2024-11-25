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10:23, 25 ноября 2024Россия

Российский школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета

Ura.ru: в Екатеринбурге школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Екатеринбурге 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета. Об этом рассказал Ura.ru источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что до исчезновения юный россиянин повздорил с отцом. Спустя некоторое время школьник отправил матери сообщение из торгового центра и выключил телефон.

Рост пропавшего около 150 сантиметров, у него светлые волосы и голубые глаза. Мальчик был одет во все черное: шапку, куртку, штаны и ботинки.

К его поискам подключили сотрудников полиции и волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 14-летний школьник оставил записку родителям и пропал.

До этого в Красноярске 11-летний мальчик исчез после побега из больницы.

ЖЗЛ
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