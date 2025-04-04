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16:02, 4 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали главного инженера «Гортранса» за взятку

В Екатеринбурге задержали главного инженера «Гортранса» за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержали главного инженера «Гортранса» за взятку. Об этом сообщает РБК.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По данным издания, главный инженер ЕМУП «Гортранс» Андрей Эльзессер в период с августа 2024 года по январь 2025 года получил взятку в размере 750 тысяч рублей от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов по ранее заключенному договору.

В Екатеринбурге в 2024 году запустили масштабную программу транспортной реформы. С 1 февраля этого года перевозчикам начали оплачивать километры, а выручка с билетов идет в городской бюджет. В рамках этой реформы в ближайшие два года планируется приобрести 100 трамваев, 295 автобусов и 75 тролейбусов.

Ранее сообщалось, что дело бывшего замгубернатора российского региона о коррупции поступило в суд.

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