Сийярто: Перевооружение ЕС не должно превратиться в скрытую поддержку Украины

Перевооружение стран Европейского союза (ЕС) не должно превратиться в скрытую поддержку Киева главным образом потому, что это затянет конфликт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Слова дипломата прозвучали по окончании второго дня заседания совета министров иностранных дел стран НАТО. Он рассказал, что Будапешт выступает против позиции, «согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины».

«Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... » — отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД назвал ложью заявления, что Украина «защищает Европу». Сийярто подчеркнул, что ни одна страна ЕС или НАТО не подвергалась нападению.

Ранее Сийярто говорил, что европейские страны — члены НАТО выступают за продолжение военного конфликта на Украине, но США и Венгрия намерены добиваться его урегулирования мирным путем. По его словам, на встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе он увидел, что европейские страны по-прежнему стремятся сохранить «сильную военную стратегию». При этом дипломат постоянно слышит от генерального секретаря альянса Марка Рютте, что «война продолжаться больше не может, поскольку разрушениям необходимо положить конец». Однако ЕС пока думает о том, как направить оружие на Украину, посетовал он.