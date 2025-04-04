Влияние госсекретаря США на европейских министров оценили

Сийярто: Европейские министры при Рубио меньше критикуют США и Венгрию

Европейские министры в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио меньше критикуют Вашингтон и Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Когда здесь находится госсекретарь США, они не так смело критикуют президента США или его правительство, поэтому тон совершенно другой», — оценил Сийярто влияние Рубио.

Он отметил, что также изменилась позиция Венгрии, так как «когда самый большой говорит то же самое, что и мы, это ставит нас в совершенно иное положение».

28 марта Рубио заявил, что сроки урегулирования украинского конфликта зависят сразу от нескольких факторов: позиции России и Украины, а также от европейских стран, поскольку введенные ими санкции влияют на сроки достижения мирного соглашения.