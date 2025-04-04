Журналист Бомон обвинил Макрона в чрезмерном использовании туалетной воды Dior

Политический обозреватель Parisien Оливье Бомон заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон чрезмерно использует туалетную воду марки Dior. Об этом он написал в книге «Трагедия Елисейского дворца», которая накануне вышла из печати.

Автор посвятил пристрастию Макрона главу под названием «Пахнет президентом». Журналист обвинил французского лидера в чрезмерном использовании духов.

«Президент республики надушивается ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. Флаконы духов у него повсюду, например, в ящиках стола. С точки зрения обоняния это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно выйти в Почетный двор (Елисейского дворца), чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет», — отметил Бомон.

Обозреватель назвал духи атрибутом власти Макрона. По его словам, глава Франции постоянно брызгается туалетной водой в течение дня, используя ее «в промышленных масштабах». Если он в отъезде, то его супруга Брижит выбирает тот же аромат как символ присутствия четы.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев оценил наряд Макрона во время визита в Швецию фразой «как с комиссионки». Журналист заявил, что «фрак был взят в комиссионке и явно с чужого плеча».

