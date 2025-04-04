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12:33, 4 апреля 2025Ценности

Возлюбленная Тимати показала грудь крупным планом в откровенном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова разместила откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя предстала на кадрах в черном спортивном комбинезоне с глубоким декольте и укороченными шортами. При этом звезда продемонстрировала частично оголенную грудь крупным планом. Вдобавок она распустила волосы.

В марте возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности. Иванова, которая состоит в отношениях со знаменитостью на протяжении трех лет, заявила, что информация является ложной.

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