Возлюбленная Тимати показала грудь крупным планом в откровенном наряде

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова разместила откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя предстала на кадрах в черном спортивном комбинезоне с глубоким декольте и укороченными шортами. При этом звезда продемонстрировала частично оголенную грудь крупным планом. Вдобавок она распустила волосы.

В марте возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности. Иванова, которая состоит в отношениях со знаменитостью на протяжении трех лет, заявила, что информация является ложной.