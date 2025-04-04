ВСУ второй раз за час нанесли удар по российскому региону

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область второй раз за час

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область второй раз за час. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказались населенные пункты Гордюшкин, Березовка, Масычево и Мокрая Орловка. Атака стала второй за час — перед этим пять человек были ранены в поселке Пролетарский в Ракитянском районе.

При новом ударе никто не пострадал, подчеркнул Гладков. При этом в населенных пунктах после атаки выявили разрушения, а в Мокрой Орловке была повреждена линия электропередачи.

ВСУ сохраняют активность в российском приграничье. Ранее 4 апреля украинские войска атаковали Брянскую область — над ней был сбит реактивный снаряд. По словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал.